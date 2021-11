Pod kopalniami tworzą się ogromne kolejki. Niektórzy kierowcy czekają w nich nawet po kilka dni.

PGG wprowadza limity, kolejki rosną

Przed kopalnią Staszic-Wujek w Katowicach ustawiły się ogromne kolejki po węgiel. Taki sam krajobraz można napotkać również przed innymi kopalniami w regionie. Niektórzy kierowcy ciężarówek czekają w nich nawet kilka dni.

Powodem takiego stanu rzeczy są limity wprowadzone przez PGG na początku października. Na jednego kontrahenta przypada od 3 do 5 ton węgla. Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG przyznaje, że wprowadzono je w związku z olbrzymim zainteresowaniem węglem, który sprzedaje się na pniu.

- Sytuacja nie jest spowodowana tym, że produkujemy mniej węgla. Mamy go o 15 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Zależy nam na tym, by kilku kierowców nie mogło wykupić całej dziennej produkcji z kopalni. Po to zostały wprowadzone limity - tłumaczy Tomasz Głogowski.