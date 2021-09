Pociąg w Katowicach potrącił mężczyznę. Mogło dojść do tragedii. Poszkodowany trafił do szpitala

Wypadek na torach w Katowicach

Do wypadku na torach doszło w czwartkowego popołudnie o godzinie 16:31 na szlaku jednotorowym pomiędzy stacjami Katowice, a Katowice-Brynów.

- Do potrącenia mężczyzny doszło poza przejściami. Był to pociąg Kolei Śląskich relacji Katowice-Żywiec. Osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala - czytamy w komunikacie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Bezpośrednio po wypadku tor 1 pozostawał zamknięty, ruch odbywał się po torze 2 i 3. O godz. 17:24 ruch na torze 1 został wznowiony.