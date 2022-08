PKM Katowice inwestuje w nowy tabor. Flotę przewoźnika wzbogacą 22 autobusy hybrydowe marki Volvo. Będzie w nich klima i Wi-Fi

W pierwszej kolejności wykonawca dostarczy do PKM Katowice 5 nowoczesnych pojazdów przegubowych, a później zamówienie uzupełni druga dostawa: 17 autobusów jednoczłonowych. W sumie będzie to kosztować katowickiego przewoźnika prawie 43 mln złotych. Pierwsze hybrydowe autobusy wyjadą na drogi stolicy województwa za około 9 miesięcy, czyli w maju 2023 roku.

- Będą to pierwsze autobusy hybrydowe w barwach katowickiego przewoźnika, które dodatkowo będą poruszały się w tzw. „strefach zero-emisyjnych". Oznacza to, że na wyznaczonych odcinkach tras, w obrębie ścisłego centrum miasta, pojazdy będą napędzane wyłącznie silnikiem elektrycznym na dystansie do kilkuset metrów. Pozwala to na znaczną redukcję emisji spalin i hałasu w newralgicznych miejscach metropolii. To prawdziwa rewolucja – mówi Maciej Sylwanowicz, dyrektor ds. rozwoju elektromobilności miejskiej w firmie Volvo Bus Corporation.