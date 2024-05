Piłkarze GKS Katowice świętowali z kibicami awans do PKO Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia sprzed katowickiego Spodka

Zobacz zdjęcia -kliknij TUTAJ.

Kibice GKS Katowice w poniedziałkowe popołudnie fetowali na placu przed Spodkiem awans klubu z Bukowej do PKO Ekstraklasy. Dominował oczywiście kolor żółty, a jako pierwszy na scenie pojawił się prezes Krzysztof Nowak.

- KLiedy mówiłem, że chcę i wierzę, żeby na swoje 60-lecie GKS wrócił do Ekstraklasy, niemal wszyscy w to powątpiewali. A jednak to ja miałem rację - stwierdził szef klubu. - Zastanawiałem się czy to powiedzieć, ale powiem. W ubiegłym roku zmarł mój brat, zawsze w szpitalu pytał co z GieKSą. Teraz mogę mu zameldować: jest w Ekstraklasie!

Szef klubu przyznał też, że uwierzył w awans po meczu... poprzedniego sezonu z Ruchem Chorzów.

Piłkarze przyjechali otwartym autokarem prosto z Bukowej. Fani powitali ich odpalonymi racami i wykrzykiwaniem kolejnych nazwisk. Talentem showmana popisał się Dawid Kudła dyrygując całym tłumem.