Pierwszy z trzech katowickich basenów otwarty. To Basen Brynów. Jako jeden z pierwszych do wody wskoczył Marcin Krupa

Ograniczenia z uwagi na koronawirusa? Maseczki, dezynfekcja, ograniczona liczba osób na pływalni

- Maseczki w szatniach, dezynfekcja rąk, czyszczenie powierzchni płaskich, zmienne obuwie – wymienia Szpyrka. Jak dodaje z uwagi na koronawirusa wyłączono część przestrzeni na pływalni. - To sauna mokra, czyli parowa, w której temperatura jest na poziomie 45 stopni, natomiast związki, jak koronawirus są zabijane w temperaturze powyżej 60 stopni. Wyłączyliśmy tez beczkę schładzającą w strefie saun – dodaje.

Poza tym wszystkie przestrzenie obiektu są dostępne. Jest tu okazały hol z kasami i osobne wejście do strefy basenowej. Dalej mamy szafki, przebieralnie, toalety i prysznice. Obok basenu sportowego z sześcioma torami, są tu też basen rekreacyjny i basen płytki do nauki pływania. Do tego zjeżdżalnia oraz jacuzzi. Obok części basenowej jest także sala do gimnastyki artystycznej.