Pierwszy z dwóch byłych akademików Uniwersytetu Ekonomicznego oddany na potrzeby uchodźców. Drugi będzie gotowy w najbliższych tygodniach

Pierwszy z dwóch akademików udostępniony uchodźcom

W dawnym domu studenckim schronienie znajdzie ok. 200 osób. Dzięki temu baza miejsc noclegowych oferowanych przez miasto liczy aktualnie ok. 700. Do tej pory 560 osób zostało już przeniesionych do mieszkań udostępnionych przez mieszkańców Katowic. Do wczoraj, na potrzeby uchodźców, miasto dysponowało też ok. 500 miejscami noclegowymi.

Kolejne przygotowały współpracujące z miastem instytucje. Potrzeby są jednak z dnia na dzień coraz większe, dlatego 9 marca miasto porozumiało się z Uniwersytetem Ekonomicznym w sprawie bezpłatnego udostępnienia dwóch obiektów po byłych akademikach – to Dom Studenta „Sikorka” i Dom Studenta „Zaścianek”, znajdujące się przy ulicy Franciszkańskiej 8-10.