Pierwszy market sieci Kaufland powstaje przy ul. Brynowskiej w Katowicach. Kiedy otwarcie? ZDJĘCIA

- Powierzchnia handlowa marketu będzie optymalnie dopasowana do modelu sprzedażowego znanego z innych sklepów sieci, ściśle odpowiadającemu potrzebom naszych klientów, którzy w nowo powstającym obiekcie będą mogli zrobić zakupy w części sklepowej oraz skorzystać z oferty najemców pasażu usługowo-handlowego. W sąsiedztwie marketu zaplanowano również parking dla klientów - dodaje Pawlicki.

W skrócie - będzie to nie tylko sam market, ale market z pasażem usługowo-handlowym. Sklep ma być wybudowany do końca września 2020 r., pewnie by zdążyć na sezon przedświąteczny 2020.

Kaufland jest w Polsce od 2001 roku

Kaufland to sieć marketów należących do niemieckiej grupy Schwarz, do której należy także sieć dyskontów Lidl. Kaufland działa w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Polsce, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii oraz Mołdawii. We wszystkich tych krajach zatrudnionych jest łącznie ponad 147 000 pracowników oraz funkcjonuje ponad 1200 sklepów firmy. Pierwszy sklep sieci otwarto – wówczas pod nazwą Handelshof – w 1968 roku w Backnang w Niemczech.