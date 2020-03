Pierwsza Komunia Święta w czasie epidemii koronawirusa. Co z uroczystościami? Znamy stanowisko Archidiecezji Katowickiej i Częstochowskiej

Jeśli po Wielkanocy stan epidemii koronawirusa zostanie utrzymany i dzieci nie wrócą do szkół, wszystkie I Komunie Święte zostaną odwołane aż do czasu ustania epidemii - wynika z najnowszego zarządzenia metropolity katowickiego.

Jeśli rodzice zdecydują się, że chcą przełożyć termin uroczystości, księża również powinni im to umożliwić. "Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie" - pisze w swoim komunikacie abp. Skworc.

Metropolita częstochowski, abp Wacław Depo nie widzi możliwości sprawowania liturgii z udzieleniem Pierwszych Komunii Świętych do czasu aż szkoły i parafie nie wrócą do normalnego funkcjonowania.

"Rodzicom zwracającym się z pytaniami o to, czy uroczystości te odbędą się w zaplanowanym wcześniej terminie, należy udzielać odpowiedzi, że do chwili zniesienia przez władze państwowe ograniczeń nie można udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi" - pisze w zarządzenia arcybiskup. Zwraca również uwagę, że z racji zawieszenia katechezy parafialnej, to rodzice powinni przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową i uzupełniającą katechizację szkolną realizowaną w sposób zdalny.