Pierwsza Dzielnica w budowie. To trzy apartamentowce z 265 mieszkaniami przy Strefie Kultury

Pierwsza Dzielnica to jedna z nowych inwestycji mieszkaniowych, realizowanych aktualnie w Katowicach. Inwestorem jest TDJ Estate, ta sama firma, która w sąsiedztwie Spodka buduje biurowiec .KTW II. - najwyższy budynek Katowic (133 metry wysokości), natomiast na południu miasta wybudowała - i wciąż rozbudowuje - osiedle Franciszkańskie.

Dodajmy, że projekt pod nazwą Pierwsza Dzielnica składa się z dwóch etapów. W pierwszym, aktualnie realizowanym, powstaną trzy 12-kondygnacyjne budynki z 265 mieszkaniami o metrażach od 59 do 95 mkw. W ofercie są również kawalerki (28 mkw.) oraz mieszkania dwupokojowe (średni metraż wynosi 43 mkw.). Na najwyższych kondygnacjach (+12) zostały zaplanowane przestronne apartamenty o powierzchniach od 102 do 231 mkw. Wszystkie mieszkania mają mieć balkon lub taras.

Pierwsza Dzielnica to osiedle według projektu bytomskiej pracowni Medusa Group, powstaje na dużej działce przy ulicy Góreckiego, powyżej Muzeum Śląskiego i w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Kultury.

Apartamentowce będą połączone wspólnym parterem, który pomieści 13 lokali usługowych (mają od 28 do 292 mkw.), m.in. na sklep, piekarnię, salon fryzjerski, czy placówkę bankową. W budynkach inwestor zaplanował także trzy lokale wspólne do wyłącznej dyspozycji mieszkańców, to: bawialnia, pralnia i strefa coworkingu, ale też komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Dwukondygnacyjny parking podziemny pomieści 292 pojazdów.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2021 r. W drugim etapie inwestor planuje postawić jeszcze trzy 18-kondygnacyjne budynki. Jednak wciąż nie wiadomo kiedy rozpocznie się ta faza prac.