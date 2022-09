Piękne panie ze Śląska rozgrzały parkiet! To on królowały teraz w klubach - WRZESIEŃ 2022 KK

Piękne panie na salonach! To one królowały na wrześniowych imprezach w klubach województwa śląskiego. Za zgodą właścicieli lokali, prezentujemy Wam zdjęcia kobiet, które swoim blaskiem przyćmiły nawet kule dyskotekowe! To właśnie te urocze damy rozgrzewały parkiet do czerwoności w klubach w woj. śląskim.