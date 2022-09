Piękne kobiety w katowickim klubie Pomarańcza. Zobacz ZDJECIA z sobotniej imprezy - działo się! red.

W sobotę 24 września w katowickim klubie odbyła się impreza "One Night in Havana". Działo się. Niesamowite taneczne pokazy, muzyka do której nogi same tańczą, i zabawa do samego rana. Działo się. Zobacz ZDJĘCIA.