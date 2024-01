Pedofil na Śląsku. Zgwałcił wiele dzieci, działał 20 lat! Policja nie zdradza, kim był z zawodu i w którym mieście mieszkał

Pedofil na Śląsku. Mężczyzna zgwałcił wiele dzieci, działał 20 lat!

Początkowo jedynym dowodem w sprawie było nagranie video, jednak wnikliwa praca i analiza policjantów oraz prokuratora, dla których ta sprawa, ze względu na jej charakter od początku stanowiła priorytet, doprowadziła do ustalenia istotnych faktów i odkrycia prawdy na temat mężczyzny. Sprawę śledczym utrudniał także fakt, że osoby z jego otoczenia darzyły go zaufaniem i nikt, w tym również nieświadomi krzywd swoich dzieci rodzice, nie podejrzewali, że może molestować najmłodszych.

Sposób działania sprawcy był bezwzględny. Mężczyzna wykorzystywał łatwowierność, otwartość i niedojrzałość dzieci, manipulując i wykorzystując je do swoich celów. Chcąc zachęcić dzieci do kontaktu z nim, organizował dla nich zabawy, głównie ćwiczenia sportowe, które miały doprowadzać do kontaktu fizycznego. Oskarżony w rzeczywistości manipulował nie tylko ofiarami, ale także ich opiekunami oraz lokalną społecznością budząc zaufanie, kreując się na osobę z zasadami, chętną do pomocy.

Do sądu trafił akt oskarżenia sporządzony przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie, w którym zarzuca się 72-latkowi 13 przestępstw o charakterze ciągłym, w tym zgwałcenia i seksualne wykorzystanie osób małoletnich oraz posiadanie i przedstawianie im treści pornograficznych. Oskarżony za swoje czyny odpowie przed sądem, który zadecyduje o jego losie.