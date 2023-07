Paweł Szczeszek: Statystyczna rodzina w Polsce płaci za prąd o trzy razy mniej niż w Grecji czy Belgii

Jak ocenia Pan efekty polskich regulacji? Nasza tarcza solidarnościowa przyniosła efekty, chroniąc gospodarstwa domowe skokowym wzrostem cen. Jej wdrożenie spowodowało przede wszystkim powrót cen energii i gazu do normalności i przewidywalności w ciągu bardzo krótkiego czasu. Jesteśmy dużym sprzedawcą energii posiadającym ponad 5 mln klientów. Mimo to, że sytuacja jest bez precedensu radzimy sobie dobrze z implementacją regulacji pomocowych. Sam system pobierania odpisów i wypłaty rekompensat działa efektywnie.

Kiedy ceny spadną? Spadek cen będzie efektem transformacji polskiej energetyki, która jest gigantycznym wyzwaniem organizacyjnym, finansowym i technologicznym. Dodajmy, że naszą transformację prowadzimy w trudnych warunkach pod presją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W Tauronie realizujemy to zadanie i mamy już na swoim koncie spore osiągnięcia. Proszę też pamiętać, że polska energetyka niesie bagaż historii, bo kiedy we Francji, Belgii, Niemczech rozwijano energetykę jądrową oraz rozwijano system u nas rządziła sowiecka Rosja, która drenowała, niszczyła, dewastowała nasz kraj i gospodarkę – zostawiając po sobie co najwyżej wątpliwej urody Pałac Kultury.

A jak wygląda to na rachunkach? W przestrzeni medialnej pojawiają się sugestie, że to w Polsce jest najdroższa energia w Europie. To dość pokrętna i naciągana narracja, bo często autorzy tych opinii mylą podstawowe elementy rynku energetycznego. Na przykład ceny na rynku hurtowym z cenami końcowymi, czyli tymi które widzimy na rachunkach. Te ostatnie w 2022 roku pozostawały w Polsce na poziomie niższym niż średnia unijna. Przykładowo, w 2022 roku statystyczna rodzina w Polsce płaciła za prąd o trzy razy mniej niż w Grecji czy Belgii. Rynek energii i kształtowanie się na cen, to bardzo skomplikowany mechanizm, nie dajmy się łatwo wprowadzić w błąd, gdy ktoś żongluje cyframi czy zestawia niezestawialne.

A konkretnie? W ostatnich latach podwoiliśmy moce zainstalowane w OZE. W tej chwili budujemy kolejne cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne. Wykorzystujemy przy tym także tereny poprzemysłowe. W Mysłowicach na składowisku odpadów, powstaje na przykład jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Finalnie jej moc sięgnie 100 MW. Transformacja wymaga jednak gigantycznych inwestycji tak w budowę nowych mocy i modernizację sieci dystrybucyjnych jak i dekarbonizację ciepłownictwa. Szacujemy, że tylko dostosowanie polskiego ciepłownictwa do wymogów Fit for 55 będzie kosztowało 400 miliardów złotych.

Dlaczego?

To działania wspierające autokonsumpcję. Znakomita większość fotowoltaiki w Polsce jest przeskalowana, czyli gospodarstwo domowe nie jest w stanie zużywać wyprodukowanej energii. Co się dzieje z nadmiarem prądu Trafia do sieci elektroenergetycznej, która nie jest przecież magazynem energii. Inwestujemy ogromne pieniądze w dystrybucję, by instalacje przyłączyć. Przypomnę, że tylko w naszych sieciach pracuje już ponad 400 tysięcy mikroinstalacji, czyli co trzecia taka instalacja w Polsce. Sieci dystrybucyjne to nasz pierwszy wybór inwestycyjny, a w przyszłym roku w ich przebudowę planujemy zainwestować 3 miliardy złotych, to trzy razy więcej niż w 2010 roku.

Co zrobić, by przyspieszyć transformację?

Przede wszystkim chcemy sfinalizować proces wydzielania aktywów węglowych, a co za tym idzie budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dla przyszłości polskiej energetyki wydzielenie elektrowni węglowych oznacza nowe otwarcie rozwojowe, potencjał do pogłębienia zielonego zwrotu i istotny wzrost możliwości inwestycyjnych. Mówiąc wprost, nasza pozycja w rozmowach z instytucjami finansowymi, po wydzieleniu elektrowni będzie dużo mocniejsza niż wcześniej. Miliardy złotych będą mogły popłynąć więc na sieci elektroenergetyczne oraz budowę nowych aktywów w OZE, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Transformacja przez OZE?

Taki mamy plan w Tauronie. Transformacja energetyki to więcej niż tylko OZE. Chcemy być też obecni na Morzu Bałtyckim przy budowie morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy też zainteresowani małym atomem, rozwojem technologii wodorowej i magazynami energii. Przede wszystkim jednak sieć elektroenergetyczna. Tu mamy do zrealizowania gigantyczny 24 miliardowy program inwestycyjny.