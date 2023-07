Paweł Szczeszek: Jako strategiczna spółka energetyczna mamy trzy ważne powody, aby wspierać Ruch Olimpijski

- Liczymy, że nasi sportowcy na olimpijskich arenach w Paryżu nawiążą do wielkich sukcesów polskiego sportu, a liczba medali, w tym tych najcenniejszych przebije Tokio, czy Atlantę. Jako strategiczna spółka energetyczna mamy trzy ważne powody, aby wspierać Ruch Olimpijski – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Po co Tauronowi współpraca z PKOl-em?

Sport emanuje energią, a my jako Tauron energetyzujemy sport. Tak chyba jednym zdaniem można podsumować nasze zaangażowanie we wspieranie drużyn, a nawet całych reprezentacji. Arena sportowa, hala, stadion to miejsca niezwykłe. Tam pojawiają się nasi klienci spragnieni emocji, opartych o wartości, które i my wyznajemy. Nam jako firmie sport jest potrzebny z trzech powodów. Jakich?

Na co dzień dostarczamy do milionach polskich domów energię elektryczną i ciepło. Łatwiej współpracować z milionami naszych klientów, kiedy znamy się nie tylko biznesowo, więc to świetne narzędzie, które szybko buduje rozpoznawalność i zaufanie do marki. Po drugie sport to narzędzie pomagające w budowie społeczeństwa obywatelskiego, czegoś co dziś nazywamy nowoczesnym, partycypacyjnym, społeczeństwem opartym na fundamencie wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dziadkowie i rodzice na widowni to zachęta dla dzieci by częściej bywać na sali treningowej. Wielki, profesjonalny, spektakularny sport promuje rekreację, dbałość o zdrowie w oparciu o wysiłek fizyczny i to jest powód numer trzy naszych inwestycji w sport. My w Tauronie tak rozumiemy współczesny patriotyzm.

Sport więc to fragment większej układanki, działań na rzecz wszystkich?

Tauron to firma społecznie odpowiedzialna, jesteśmy przekonani, że nasza podstawowa działalność nie wyczerpuje zakresu naszych aktywności. Szukamy możliwości do angażowania się w działania przekładające się na dobrostan społeczności lokalnych, na rzecz których pracujemy. Działamy w kulturze, sporcie, ekologii i edukacji. Każdy przejeżdżając przez Śląsk czy Małopolskę widzi bocianie gniazda na słupach energetycznych, te gniazda na specjalnych platformach to nasza zasługa. Podobnie pomagamy jeżom, do parków trafiają specjalne domki. Jako firma co roku fundujemy nowoczesne laboratoria do nauki przedmiotów ścisłych, a tysiące fanów muzyki z całej Europy przyjeżdża co roku na Śląsk na festiwal Tauron Nowa Muzyka. To tylko kilka najbardziej spektakularnych przykładów naszych działań.

A teraz Tauron wspiera sport olimpijski. Jaka jest skala tego zaangażowania?

Nasza umowa obowiązywać będzie w latach 2023-2027. Polski Komitet Olimpijski to kluczowa instytucja dla polskiego sportu, stanowiąca o jego sile podczas najważniejszych dla każdego sportowca zawodów, czyli igrzysk olimpijskich. Liczymy, że nasi sportowcy na olimpijskich arenach w Paryżu nawiążą do wielkich sukcesów polskiego sportu, a liczba medali, w tym tych najcenniejszych przebije Tokio, czy Atlantę. Już teraz trzymamy kciuki za naszych reprezentantów.

Co więcej daje Wam ta umowa?

Przede wszystkim znaleźliśmy się w olimpijskiej rodzinie. Będziemy partnerem naszej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i Mediolanie, a jednocześnie wspierać związki sportowe, instytucje oraz ligi rozgrywkowe. Szczególnie zaangażujemy się w działania Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich i Aeroklubu Polskiego. Co dla mnie istotne będziemy blisko współpracować z hokejem na poziomie reprezentacyjnym, jak i ligowym. Hokej jest bardzo popularny na południu Polski, gdzie my koncentrujemy naszą działalność biznesową. Mam nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu hokej będzie rozwijał się w naszym kraju szybciej i lepiej. Jak widać mamy tu ciekawy układ dyscyplin sportowych. Z jednej strony tradycyjne olimpijski dyscypliny, w których Polacy odnosili duże sukcesy, z drugiej sporty niezwykle widowiskowe, które mają wiernych fanów i przebojem wchodzą na olimpijskie areny.

Zanim jednak Jan trafi do zawodowego sportu, Jaś musi się nauczyć. Czy na tym poziomie też Was widać?

Oczywiście. Podam dwa przykłady bardzo konkretne przykłady: Tauron Junior Cup i sieć akademii siatkarskich, które budujemy od tego roku na naszym obszarze biznesowym – w tym we Wrocławiu, Nysie, Częstochowie . Nasz turniej piłkarski dla dzieci to największa impreza tego typu na południu Polski. W tych zawodach udział bierze 100 drużyn, spośród których wyłaniani są zwycięzcy. Dziecięce drużyny otrzymują od nas solidny zastrzyk gotówki, a najlepsi lecą na obóz sportowy na Maltę. Natomiast współpracując z klubami siatkarskimi wspieramy profesjonalne drużyny, które wychowują przyszłe pokolenia sportowców

Reprezentanci Polski zawalczą w MMA!