Parkingi w Strefie Kultury płatne od października. Za godzinę 10 zł. Za brak biletu 369 zł. Ruszyły konsultacje projektu uchwały

Od października parking w Strefie Kultury w Katowicach będzie płatny

Strefa Kultury w Katowicach to największy bezpłatny parking w mieście. Wśród ikon architektury – Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gmachu NOSPR i Muzeum Śląskiego – na przestrzeni zrewitalizowanej za około 1 mld zł od kilku lat parkować można za darmo.

W efekcie strefa regularnie zastawiona jest samochodami. Parkują tu studenci, bo po drugiej stronie alei Roździeńskiego są kampusy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracownicy okolicznych biurowców. Obłożenie jest tak duże, że dla osób, które przyjeżdżają do Muzeum Śląskiego, albo MCK, często brakuje miejsc.

Problem zresztą zbadano na zlecenie miasta w 2019 roku. Wyniki? Aż 83 proc. samochodów parkujących w strefie ma tablice rejestracyjne spoza Katowic. Parkingi są tu średnio dziennie zapełnione w 130 proc., a 30 proc. nadwyżki to parkowanie poza wyznaczonymi miejscami, wbrew przepisom. Dominują tu długie czasy parkowania - do 8 godzin - i niewielka rotacja parkowania - 1,77 na dzień, co oznacza, że na jedno miejsce przypadają maksymalnie dwa auta.