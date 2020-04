Parki w Katowicach już otwarte. Zajrzeliśmy do Parku Kościuszki. Tłumów nie było i jak tu pięknie!

Park Kościuszki już oficjalnie otwarty

W poniedziałek, 20 stycznia, zniesiono pierwsze restrykcje wprowadzone na czas pandemii koronawirusa. Od tego dnia m.in. ponownie otwarte są lasy, parki, skwery i tereny zielone. W Katowicach ponownie otwarto między innymi Park Kościuszki. Zajrzeliśmy tu we wtorek, 21 kwietnia.

Parkowe alejki znów się zapełniły, ale tłumów nie było. Spacerowali przede wszystkim seniorzy oraz rodzice z dziećmi. Było kilku rowerzystów. Większość osób miała na twarzy obowiązkowe maseczki, albo chusty.

Warto przypomnieć, że tutejszy park został założony w 1888 roku na około 6 hektarach. Z czasem przekształcił się w Park Południowy i znacznie poszerzył, o tereny, które miasto wydzierżawiło od przemysłowca Thiele – Wincklera. Natomiast od 1925 roku nosi imię Tadeusz Kościuszki.

Obecnie Park rozciąga się na obszarze 72 hektarów. Został zaprojektowany na wzór ogrodów angielskich. Występuje tu ok. 90 różnych gatunków drzew, ale dominuje sosna i brzoza. To właśnie w Parku Kościuszki znajduje się drewniany kościół św. Michała Archanioła, czyli najstarsza budowla w Katowicach. Świątynia została zbudowana w 1510 roku w Syryni (ziemia rybnicka) i w 1938 roku przeniesiona do Katowic.