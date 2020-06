Park Wełnowiecki i "Alpy" zostaną zrewitalizowane. Katowiczanie chcą tu strefy chilloutu, punktu widokowego, ścieżki edukacyjnej i boisk

Do wyborów pozostało

283 osoby wzięły udział w konsultacjach dotyczących rewitalizacji Parku Wełnowieckiego i sąsiednich "Alp". . Zdecydowana większość – aż 93,3 proc. - uznała, że na tym obszarze należy postawić na wypoczynek oraz rekreację. Katowiczanie chcą tu m.in. placu zabaw, strefy fitness, boiska wielofunkcyjnego, strefy chilloutu z hamakami i miejscem do grillowania, a także punktu widokowego. Do tego nowych nasadzeń i łąki kwietnej. W sumie do zagospodarowania jest aż 5 hektarów