Park Śląski. Tauron rozdaje w czwartek 30 kwietnia maseczki. Jak się na nie załapać?

Od początku jesteśmy zaangażowani w działania, których celem jest minimalizacja wpływu pandemii na nasze życie społeczne i gospodarcze. Tym razem zachęcamy do bezpiecznej majówki, naszymi magentowymi samochodami elektrycznymi we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach rozwieziemy tysiące maseczek, aby zachęcić spacerujących do bezpiecznego spędzania czasu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

To nie pierwsza tego typu akcja marki. Pracownicy TAURONA, w ramach wolontariatu pracowniczego, uszyli już 1000 maseczek wielokrotnego użytku. Trafiły one do ich kolegów z różnych spółek, którzy na co dzień nie mogą świadczyć pracy w trybie zdalnym – górników, pracowników elektrowni czy elektrociepłowni.

Maski służą im w trakcie codziennej drogi do i z pracy. To właśnie dzięki nim TAURON nieprzerwanie może dostarczać do domów energię elektryczną, ciepło i gaz. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, firma wdrożyła specjalne procedury. Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej, dodatkowo przy wejściu do zakładów mierzona jest temperatura, wprowadzony został także podział na ściśle określone zespoły, bez możliwości rotacji załogi.