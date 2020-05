Papugarnia w Katowicach już działa. Kolorowe ptaki czekają na odwiedzających [ZDJĘCIA]

- Oczywistym jest iż obiekt został odpowiednio przygotowany do przestrzegania bezpieczeństwa związanego z koronawirusem. Gości obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk a ilość osób na sali będzie ograniczana i ściśle przestrzegana - informują pracownicy Papugarni Carmen.

Papugarnia ruszyła już od godz. 10 i jest otwarta również w niedzielę. Osoby przejeżdżające do Papugarni muszą stosować się do obowiązujących wytycznych.

Nasz niezawodny fotoreporter wybrał się do Papugarni w Katowicach, by uwiecznić radość zwierząt z odwiedzających je ludzi. Kolorowe papugi cieszyły się z towarzystwa. Jak widzimy na zdjęciach, chętnie pozowały do fotografii. Możemy dostrzec, że zwierzęta są szczęśliwe, a pracownicy dobrze o nie dbają.