Panie szalały na parkiecie w woj. śląskim! Zobacz ZDJĘCIA z jednego z największych klubów w regionie

Tak imprezują panie w woj. śląskim! Zobacz ZDJĘCIA z jednego z największych klubów w regionie

To był wyjątkowo imprezowy weekend w jednym z największych klubów na Śląsku - w katowickiej Pomarańczy. W piątek 15 marca odbyło się tam "Exclusive Show - After Party Dnia Kobiet" - na scenie pojawili się tancerze, natomiast dzień później - w sobotę 16 marca: "Circus Show: Roman Empire". Jak informowali przed zabawa organizatorzy: Takiej imprezy jeszcze u nas nie było - poczuj magię starożytnego Rzymu! Wejdź do świata gladiatorów, rydwanów i zapierających dech w piersiach akrobacji! Poczuj się jak cesarz Rzymu i baw się do białego rana"

Działo się! Zobacz zdjęcia: