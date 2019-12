Panele słoneczne dla Twojego domu

Zastanawiasz się nad rozwiązaniem, które może zmniejszyć Twoje miesięczne rachunki. Postaw na fotowoltaika katowice, które sprawią życie bardziej komfortowym. W artykule dowiesz się, czym jest fotowoltaika, ile kosztuje, jakie są źródła dofinansowania oraz czy ten interes może się zwrócić.

Korzyści z instalacji paneli słonecznych

Fotowoltaika to coraz rzadziej obce słowo dla gospodarzy domów. Znajdują w niej sposób na oszczędność oraz przyjazne rozwiązanie dla środowiska, domy z panelami słonecznymi to z pewnością nowoczesne rozwiązanie.

Każdego miesiąca koszt rachunków za prąd jest zdecydowanie mniejszy. Może on zostać zmniejszony nawet do 50 złotych na miesiąc. W perspektywie 25 lat oszczędności kształtują się na poziomie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Jest to spowodowane również z roku na rok wzrastającymi rachunkami za prąd.

Zamontowanie paneli słonecznych to oczywiście ukłon w stronę ekologicznych rozwiązań. Dzięki zainstalowaniu fotowoltaiki możemy mówić o produkcji własnego odnawialnego źródła energii.

Montaż fotowoltaiki szybko i bezproblemowo

Choć może się wydawać, że założenie paneli słonecznych wiąże się z dużą ilością pracy to jest to błędny pogląd. Wystarczy jeden do dwóch dni roboczych pracy specjalistów, aby zamontować system fotowoltaiki. Cena końcowa jest uzależniona od takich czynników jak: materiał paneli, czy ich powierzchnia. Cena rozpoczyna się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ważne w celu polepszenia się sytuacji środowiska, istnieje możliwość dofinansowania fotowoltaiki np. dzięki programom unijnym. Pieniądze są jednak zwracane dopiero po montażu, więc na początku trzeba dokonać całego wkładu własnego.

Według wyliczeń koszt inwestycji w panele słoneczne zwraca się po około 7 latach. Na panele słoneczne mogę zdecydować się nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorstwa i spółki mieszkaniowe. Jest to coraz bardziej popularne rozwiązanie w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. W tym przypadku koszt instalacji rozkłada się na mieszkańców danego bloku.

O firmie 24fotowoltaika.pl

Choć firm fotowoltaika katowice jest sporo my polecamy 24fotowoltaika.pl. Firma nie tylko zajmuje się bowiem doradztwem za zakresu paneli słonecznych w Katowicach i okolicach. Pomaga również w formalnościach związanych z dofinansowaniem i wzięciem kredytu na tą inwestycję. Obecnie należy się już starać o dofinansowania na lata 2020-2022. Słowem firma zajmuje się panelami słonecznymi od momentu doradztwa, załatwiania formalności, aż po ostateczny montaż.