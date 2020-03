Pandemia to idealny moment na remont Mariackiej w Katowicach. Prace ruszą w poniedziałek 30 marca

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podjął decyzję, by w czasie ogłoszonego stanu epidemicznego, podczas którego ul. Mariacka jest wyjątkowa pusta, przeprowadzić jej remont.

- Poleciłem służbom miejskim, by czas epidemii, czyli moment w którym działalność wielu podmiotów jest ograniczona do minimum, a mieszkańcy spędzają większość czasu w domach, wykorzystać na przeprowadzenie liftingu Mariackiej. Remont rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do Świąt Wielkanocnych. Jestem przekonany, że wyremontowana ulica Mariacka, po ustaniu zagrożenia epidemicznego, będzie miejscem, które będzie przyciągać jeszcze więcej mieszkańców, którzy będą korzystać z oferty naszych restauratorów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.