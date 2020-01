Pamiętacie te kluby? Nieużywane boiska w Katowicach [ZDJĘCIA]

Swój klub sportowy miała również inna katowicka huta, czyli huta Ferrum. Nosił wyróżniającą się wśród innych nazwę Słowian Katowice. Słowian jeszcze przed II wojną światową awansował do ligi śląskiej, a potem grywał w klasie okręgowej i terenowej. Udało mu się dotrwać do początków XXI wieku. Jeszcze w 2001 roku klub grał w katowickiej A-klasie. Niedługo potem został jednak rozwiązany. Boisko Słowiana znajdowało się przy ul. 1 Maja w Zawodziu. W jego miejscu znajduje się dzisiaj Ośrodek Sportowy „Słowian”, gdzie można oddawać się różnym sportowym pasjom. Świetnie, że zachował nazwę funkcjonującego tu przez wiele lat klubu, ale czy ktoś pamięta jeszcze, że takie jest jej pochodzenie?

Niewykorzystany jest też obiekt przy ul. Asnyka w Piotrowicach, wykorzystywany kiedyś przez zawodników Kolejarza Katowice. Kolejarz istnieje, ale dzisiaj korzysta z obiektu na Wełnowcu. Boisko w Piotrowicach było własnością PKP, chciano je sprzedać, ale do dzisiaj teren ten jest niewykorzystany. Być może przeniesie się tu w przyszłości Rozwój Katowice, bo niedawno opuścił zajmowany przez wiele lat stadion przy ul. Zgody na Brynowie motywując to względami finansowymi. Dzisiaj boisko, na którym zaczynał piłkarską karierę Arkadiusz Milik i, na którym kilka lat temu odbywały się mecze szczebla centralnego, stoi puste. Jaka będzie jego przyszłość? Tego nie wiadomo.

Bezdomnym klubem przez kilka lat była Sparta Katowice, która dzisiaj rywalizuje w rozgrywkach klasy okręgowej. Swoje mecze Sparta rozgrywa na boisku przy ul. Grażyńskiego na Koszutce, jednak historycznie Sparta związana jest z takimi dzielnicami jak Brynów i Ligota. Swoje korzenie klub wywodzi bowiem do Ligocianki Katowice. Budowlany Klub Sportowy Sparta przez wiele lat rywalizował na boisku przy ul. Rolnej. Jego teren został potem sprzedany, a dzisiaj w jego miejscu znajduje się osiedle mieszkaniowe. Sparta, nim wylądowała na Koszutce, zaliczyła po drodze kilka boisk.

Niewykorzystanym od lat miejscem jest teren stadionu przy ul. Kościuszki, który dzisiaj jest kompletnie zarośnięty i wygląda tak jak odwiedzany przez turystów udających się do Czarnobyla obiekt Stroitiela Prypeć. W przeszłości korzystały z tego obiektu przed wojną 1 FC Katowice i Diana Katowice, a potem Gwardia Katowice. Niszczał już w latach osiemdziesiątych. Planowano go też przekazać GKS-owi, ale klub nie był zainteresowany. Całkiem niedawno zniszczony stadion miała przejąć katowicka Akademia Wychowania Fizycznego, jednak póki co dalej niszczeje.

Boiskiem jak najbardziej używanym jest obiekt przy ul. Siwka w Dąbrówce Małej. Funkcjonuje tam dzisiaj Ośrodek Sportowy „Hetman”. W naszym redakcyjnym archiwum zachowały się jednak zdjęcia, gdy tamtejsze boisko w niczym nie przypominało dzisiejszego. Wówczas rozgrywała tam mecze drużyna pod nazwą Instal Katowice.