Otwarto pierwsze w Polsce Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zobacz zdjęcia

Celem utworzonego Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. Ma w tym pomóc edukacja kierowców oraz służb, która odbywać się będzie w omawianym centrum.

- Będzie to element pogłębiający wiedzę oraz zwiększający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Do tej pory robiliśmy to poprzez różne projekty a dzisiaj mamy do tego prawdziwe miejsce nie tylko z salami wykładowymi, ale i z różnymi symulatorami. Dzięki temu możemy różne sytuacje zasymulować i pokazać co się dzieje np. kiedy przekraczamy prędkość — tłumaczył Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice.