Otwarcie sklepu TEDi w CH 3 Stawy w Katowicach. To drugi sklep tej marki w mieście

Na mapie Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach pojawiła się nowa marka – TEDi. Od momentu wejścia na polski rynek marka rozwija się w bardzo dynamicznym tempie obecnie posiadając ponad 130 sklepów w naszym kraju. W bogatej ofercie produktów znajdziemy m.in. w środki czystości, artykuły kosmetyczne, samochodowe, spożywcze czy akcesoria dla zwierząt, które wyróżniają się na tle konkurencji niskimi cenami.

CH 3 Stawy to druga lokalizacja w Katowicach, w której marka otworzyła swój salon. Najnowszy lokal to doskonale zaaranżowana przestrzeń utrzymana w nowoczesnym stylu na powierzchni 900 mkw. Pojawienie się nowego najemcy to ważny punkt w planach intensywnego rozwoju oferty Centrum.