Otwarcie sklepu Dealz w Katowicach! Sprawdź co czekało na pierwszych klientów! Zobacz zdjęcia

Wielkie otwarcie sklepu Dealz w Katowicach

Otwarcie sklepu Dealz w Katowicach stało się wydarzeniem dnia! Dzisiaj, 15 grudnia o godzinie 10:00, sklep w Fabryce Park przy ul. Armii Krajowej 43 oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Klienci z całego miasta tłumnie przybyli, aby być świadkami wielkiego otwarcia.

To zaledwie zapowiedź tego, co czeka klientów w sklepie Dealz w Katowicach. Aby zobaczyć więcej emocjonujących momentów z otwarcia, zapraszamy do obejrzenia zdjęć dostępnych poniżej.