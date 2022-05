Oto najtańsze i najdroższe dzielnice KATOWIC! Sprawdź, ile kosztują mieszkania w różnych częściach miasta. RANKING 2022

Wiosna zawitała do Katowic. W Parku Kościuszki rozkwita życie. Szczególnie polecamy spacer alejkami wśród budzącej się do życia przyrody

Wiosna zawitała do Parku Kościuszki w Katowicach. Spacer alejkami wśród budzącej się do życia przyrody to świetna opcja podczas majówki. Po zimowych miesiącach...