Oto 20 zdarzeń, które wstrząsnęły woj. śląskim w 2022. Na drogach zginęły 152 osoby. Zobacz, ile wypadków odnotowała policja

Policja Śląska podsumowuje rok 2022

Jak wynika z policyjnych danych, w minionym roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 1963 wypadki, w których zginęły 152 osoby. Liczba rannych uczestników ruchu drogowego wynosi natomiast 2242. Policja Śląska zwraca uwagę na to, że niestety wiele tragicznych zdarzeń było spowodowanych brawurą i nieodpowiedzialnością – zarówno ze strony kierowców pojazdów samochodowych, jak też motocykli, a nawet pieszych. Nieustannie kierowane do społeczeństwa apele oraz organizowane akcje, związane z bezpieczeństwem na drogach, nie dotarły do wszystkich mieszkańców regionu, poruszających się po śląskich – i nie tylko – trasach. Dowodem na to jest raport, według którego w 2022 roku w naszym regionie zatrzymano 8665 nietrzeźwych kierujących zaś 1667 osób przekroczyło dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 kilometrów na godzinę. Policjanci ciągle przypominają, że łamanie przepisów ruchu drogowego stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg.