Oszałamiające Katowice. Widok na miasto, Spodek, Park Śląski, Beskidy z wieży widokowej Muzeum Śląskiego. Zobaczcie zdjęcia!

Najmodniejsze osiedla Katowic. Każdy chce tu mieszkać

Najmodniejsze osiedla Katowic - które to Waszym zdaniem? Bażantowo, Koszutka, Trzy Stawy, a może Dębowe Tarasy? To o mieszkania w tych lokalizacjach najczęściej pytają klienci i to tu mieszkania sprzedają się najszybciej. Ale nie każdy może tu mieszkać. Raz, że ceny są wysokie, n...