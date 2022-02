Ostrzeżenie dla Śląskiego 24.02.2022 15:19, Utrudnienia - autostrada A1 -Częstochowa

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA - AUTOSTRADA A1 -CZĘSTOCHOWA

Obowiązuje od: 24.02.2022 15:19 do: 24.02.2022 19:07

24.02.2022 r. godz. 15:02. Na granicy woj. śląskiego i woj. łódzkiego, na autostradzie A1, 400 km w kier. Łodzi doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Droga została zablokowana. Wyznaczono objazdy przez DK91. Utrudnienia w ruchu występowały do godz. 18:50.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.