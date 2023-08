Ostrzeżenie dla Śląskiego 22.08.2023 20:40, Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 71

Ostrzeżenie RSO: OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR: 71

Obowiązuje od: 22.08.2023 20:40 do: 23.08.2023 03:00

Ważność: od godz. 19:39 dnia 22.08.2023 do godz. 03:00 dnia 23.08.2023

Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Prosna górna (opolskie, śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.