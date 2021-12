Ostrzeżenie dla Śląskiego 10.12.2021 23:00, Gęsta mgła/1

Ostrzeżenie RSO: GĘSTA MGŁA/1

Obowiązuje od: 10.12.2021 23:00 do: 11.12.2021 07:30

10.12.2021 r. godz. 23:18. IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne nr 182: gęsta mgła. Stopień zagrożenia: 1. Obowiązuje od godz. 23:00 dnia 10.12.2021 do godz. 07:30 dnia 11.12.2021 na terenie miast i powiatów: Bytom, Chorzów, Częstochowa, częstochowski, Gliwice, gliwicki, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, Zabrze. Prognozuje się gęste marznące mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 100 m.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.