Ostatki w Katowicach. Piękne kobiety i świetna muzyka w klubie Energy 2000. Zobacz zdjęcia

W sobotę 26 lutego w Energy 2000 odbył się wyjątkowy występ prawdziwej klubowej legendy i najbardziej znanej na świecie „żółtej uśmiechniętej buźki”, czyli MIKE CANDYS-a, we własnej osobie! Ten sławny szwajcarski dj i producent, zaprezentował swoje największe niezapomniane przeboje: „Everybody”, „Brand New Day”, „One Night In Ibiza”, „Around The World” czy „2012”, a także swoje nowe klubowe brzmienia.

Zobacz zdjęcia z imprezy: