Osiem ofert na budowę kompleksu sportowego przy Asnyka Katowicach. Wszystkie oferty są poniżej kwoty zakładanej przez miasto!

W miejscu dawnego stadionu Kolejarza powstaną stadion piłkarsko-lekkoatletyczny oraz boiska do baseballu, wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i koszykówkę, a także dwa boiska do piłki plażowej oraz plac treningowy street workout.

- Oferty będą analizowane w ramach prac komisji przetargowej, która wybierze najkorzystniejszą z nich. Jeśli nie będzie odwołań dopiero będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą - wyjaśniła rzecznika UM Katowice Ewa Lipka.

Firma, z którą katowicki magistrat podpisze umowę na wykonawstwo, będzie miała 22 miesiące na realizację inwestycji. Projekt zakłada, że w miejscu dawnego stadionu Kolejarza powstanie stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Będą tu boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna, trybuny na 228 miejsc, budynek zaplecza sanitarnego i szatniowego. Do tego boisko do baseballu, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, ale dostosowane również do gry w koszykówkę, dwa boiska do piłki plażowej oraz plac treningowy street workout. Teren kompleksu zostanie oświetlony i ogrodzony, obok powstanie parking, ścieżki piesze oraz rowerowe.