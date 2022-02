Orkan Dudley w Katowicach. Straż Pożarna miała 14 interwencji

W woj. śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała ok. 140 interwencji, najwięcej w Katowicach (14).

IMGW ostrzega. Dzisiaj także porywisty wiatr

Kolejny niż, tym razem o imieniu Dudley, który w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek przemieszcza się znad Morza Północnego nad Bałtyk, przynosi do nas wietrzną oraz dynamiczną aurę. Najbliższe dni w pogodzie upłyną pod znakiem silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, lokalnych burz oraz znacznych wahań ciśnienia.

- Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz - ALERT RCB.

Wietrzna pogoda ma nam towarzyszyć aż do soboty, kiedy to nad Bałtykiem przemieszczał się będzie kolejny, płytki ośrodek niżowy. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest nad morzem, choć w sobotę również w centrum i na południu kraju nie można wykluczyć porywów wiatru osiągających do 110 km/h.