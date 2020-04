Organizator protestu przedsiębiorców w Katowicach złożył zawiadomienie do prokuratury na policjantów: Nie mieli rękawiczek

- Policjanci, którzy legitymowali kierowców nie zakładali rękawiczek, a jeśli je zakładali, to potem ściągali, chowali do kieszeni, wyjmowali i zakładali ponownie. Jak można nieprzeszkolonych funkcjonariuszy wysłać do tłumu – denerwuje się Jarocki. Do zawiadomienia dołączył filmy nagrane w trakcie interwencji policji.