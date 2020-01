Opłaty na autostradzie A4 Katowice - Kraków zmieniły się 1 stycznia 2020. Mniej zapłacą kierowcy z Autopay, urządzeniem A4Go i Telepass

Od 1.01.2020 na autostradzie A4 do Krakowa obowiązują nowe stawki za przejazd. Kierowcy powinni się cieszyć, bo stawki opłat za przejazd autostradą A4 są niższe. Ale nie dla wszystkich. Mniej zapłacą kierowcy, którzy korzystają z aplikacji Auropay lub urządzenia A4Go. Ci, którzy na bramkach pobierają bilet, zapłacą tyle samo co wcześniej. Obniżka to promocja, obowiązuje do końca marca 2020.

Jeśli mamy rok 2020, to znaczy, że na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa obowiązują nowe stawki. Spokojnie. Tym razem to nie podwyżki. Na trzy miesiące, od 1 stycznia 2020 do końca marca 2020 zarządca autostrady Katowice - Kraków, Stalexport Autostrada Małopolska, obniża stawki. Ale tylko dla kierowców, którzy korzystają z aplikacji Autopay lub urządzenia A4Go - czyli tych, którzy nie pobierają na bramkach biletów. Jakie ceny ich obowiązują? Auta kategorii pierwszej (osobowe) - 7 zł na każdej bramce, czyli 14 zł w sumie

Auta kat. drugiej i trzeciej - po 17 zł na każdej bramce

Pojazdy kat. 4 i 5 - po 30 zł na każdej bramce Opłaty za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem w 2019 bez obniżki na każdej bramce wynoszą: 5,00 zł – pojazdy pierwszej kategorii: motocykle;

10,00 zł – pojazdy pierwszej kategorii: pojazdy samochodowe o dwóch osiach;

20,00 zł – pojazdy drugiej kategorii: pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami;

20,00 zł – pojazdy trzeciej kategorii: pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami;

35,00 zł – pojazdy czwartej i piątej kategorii: pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami oraz pojazdy ponadnormatywne. Skąd ta obniżka dla niektórych kierowców? Zarząd spółki Stalexport tłumaczy, że chodzi o zmniejszenie korków na bramkach. Kierowcy z Autopay lub A4Go nie muszą się zatrzymywać, a jedynie zwolnić, szlaban się podniesie, a z ich konta zostanie pobrana opłata. I że chcą zachęcić kierowców do korzystania z automatycznych metod płatności, bo na razie stanowią one tylko 16 proc. transakcji. Każdej doby jeździ tu 46 tys. pojazdów, w większości to auta osobowe.

Jednak wiadomo, że od kwietnia 2019 stawki wrócą do poprzedniego poziomu dla wszystkich - a może nawet wzrosną. Ostatnia zmiana opłat za przejazd odcinkiem Mysłowice - Brzęczkowice - Kraków Balice miała miejsce w 2015 roku. – Kolejnym krokiem zwiększenia przepustowości będzie zwiększenie liczby bramek przeznaczonych wyłącznie dla płatności automatycznych, pod warunkiem, że zyskają one większą popularność wśród naszych użytkowników - mówią przedstawiciele Stalexportu. Jak skorzystać z obniżki na A4? Trzeba np. zainstalować w smartfonie darmową aplikację Autopay zainstalować darmową aplikację na telefonie (typu AutoPay)

wybrać w aplikacji metodę płatności (np. podpiąć kartę kredytową albo konto)

podjechać do bramki w Balicach lub Mysłowicach

z naszego konta pobrana zostanie opłata Przejazdy są opłacane poprzez aplikację Autopay, która pozwala zarejestrować pojazd w bazie i powiązać numer rejestracyjny z kartą kredytową lub płatniczą. Zainstalowane na bramkach kamery odczytują tablicę rejestracyjną, a system natychmiast podnosi szlaban. Aplikacja Autopay działa też na autostradzie A1 na odcinku Gdańsk - Toruń. Od lipca 2020 GDDKiA chce ją testować na autostradzie A4 Gliwice - Wrocław.