Olbrzymia kolejka do IKEI Katowice. Sklep sprawdzał certyfikaty covidowe. Jak uniknąć stania w kolejce?

IKEA sprawdza certyfikaty covidowe

IKEA w Katowicach i całej Polsce wpuszcza klientów po okazaniu paszportu covidowego. Klienci IKEA w Katowicach informują, że w sobotę, gdy prawdopodobnie została osiągnięta maksymalna liczba klientów, nagle wszystkie wejścia zostały zablokowane. Pojawili się ochroniarze. Wejście do sklepu było możliwe tylko po okazaniu waznego paszportu covidowego. Ci, którzy go nie posiadali, musieli czekać w długiej kolejce.

Wyborcza.biz informowała o gigantycznej kolejce także do sklepu IKEA w Gdańsku. Trzeba było spędzić w niej co najmniej kilkadziesiąt minut. Od początku roku, gigantyczne kolejki tworzą się jednak przed sklepami IKEA w całej Polsce. Sklepy IKEA przed wejściem do sklepu sprawdzają certyfikaty covidowe. Osoby zaszczepione, z negatywnym wynikiem testu lub ozdrowieńcy, nie wliczają się w limity klientów, które są rygorystyczne.