Olbrzymi wzrost zgonów i nowych zakażeń w Śląskiem! Tak źle nie było od wielu miesięcy. Gdzie jest najwięcej chorych? red.

Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 24 239, to wzrost o 31 procent do ubiegłej środy. Ostatni raz tak wiele zachorowań było 10 kwietnia! Zmarły aż 463 - najwięcej od 6 maja. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?