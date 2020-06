Ogromna stacja trafo na Dworcowej w Katowicach. Wątpliwa ozdoba deptaka, którego budowa pochłonie ponad 15 mln zł

Dworcowa po przebudowie za ponad 15 mln zł będzie kolejnym katowickim deptakiem. Ma to być – jak zapowiadali autorzy koncepcji - „salon miasta”. Tyle, że w centralnej części ulicy stanęła… stacja transformatorowa. Jest ogromna, co prawda nie najbrzydsza, ale ozdobą deptaka na pewno nie będzie. Do tego bardzo rzuca się w oczy.

Ogromna stacja trafo ozdobą deptaka? Zobaczcie, co stanęło na Dworcowej Katowicach Dworcowa to jedna z ważniejszych ulic w Katowicach. Centralnie położona - tuż obok rynku i dworca kolejowego. Mimo to przez lata była jedną z najbardziej zapuszczonych ulic w centrum. Po obu stronach zastawiona samochodami, ze zniszczonymi chodnikami, dziurawą jezdnią i niemal bez zieleni – rosły tu trzy drzewa, zostało jedno. Jakby tego było mało przez lata straszył tu popadający w ruinę gmach zabytkowego dworca. Na szczęście Stary Dworzec jest w remoncie (odnawiane są kolejne segmenty kompleksu), a przebudowa Dworcowej trwa od listopada ubiegłego roku. Ulica jest zamknięta dla ruchu i na całej długości rozkopana. Efektów prac wciąż nie widać, ale te – jak obiecują katowiccy urzędnicy - mają być spektakularne: ulica zamieni się w nowy katowicki deptak. Ma to być – jak zapowiadali autorzy koncepcji - „salon miasta”. Problem w tym, że w centralnej części salonu stanęła… stacja trafo. Jest ogromna, szara i znajduje się niemal na środku Dworcowej. Co prawda nie jest najbrzydsza, ale ozdobą deptaka na pewno nie będzie. Do tego bardzo rzuca się w oczy. Co ciekawe stację widać też na wizualizacjach nowej Dworcowej, tyle że tam została obudowana siatką i pokryta roślinnością. Czy w rzeczywistości też zostanie zamaskowana? Pytanie przesłaliśmy do katowickich urzędników i wciąż czekamy na odpowiedź. Dworcowa zmienia się w zamknięty dla ruchu deptak. Koszt przebudowy to ponad 15 mln zł Dodajmy, że przebudowa Dworcowej jest realizowana według projektu pracowni AIR Jurkowscy Architekci, tej samej która projektowała Mariacką w Katowicach. Wykonawcą jest Silesia Invest z Gliwic. Koszt prac to ponad 15,58 mln zł. Realizacja, jak zapewniają przedstawiciele miasta, zakończy się w trzecim kwartale tego roku. W efekcie ulica zamieni się w zamknięty dla ruchu deptak: wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się ławki i nowe oświetlenie, posadzone zostaną tu również 54 drzewa. Prace obejmują odcinek Dworcowej wzdłuż kompleksu Starego Dworca i to właśnie na tym fragmencie ulica zostanie zamknięta dla ruchu. W planach są miejsca postojowe, ale tylko od strony ul. św. Jana - będzie tu niewielki parking na 30 samochodów. Stacja na Dworcowej to nie pierwsze estetyczna wpadka Katowic Niestety stacja transformatorowa na Dworcowej, to nie pierwsza estetyczna wpadka Katowic. Daleko szukać nie trzeba. Po sąsiedzku na Mariackiej mamy dizajnerskie, ale niefunkcjonalne ławki, z których odchodzi farba oraz granitowe płyty, które odpadają, kruszą się i brudzą niemiłosiernie (kilka tygodni temu część płyt wymieniono). Z kolei na środku rynku jest ogromny, toporny pawilon z miejskim szaletem i restauracją. Nie dość, że bardzo drogi (kosztował 4,5 mln zł, w tym toaleta - prawie 1,2 mln zł), to jeszcze przesłania oś widokową z rynku na Spodek. Również na rynku mamy ogromne stalowe wiaty przy przystankach tramwajowych - wysokie na kilka metrów i do przestrzeni rynku nijak nie pasujące. Trzeba je było zresztą poprawiać, bo są tak wysokie, że nie chroniły pasażerów przed zacinającym deszczem. Wybory 2020. Jakie kompetencje ma prezydent? Wideo