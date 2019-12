Ogłoszenie o pracę 9-letniego Borysa robi furorę w internecie. "Chciałbym uzbierać swoje własne pieniążki"

W tygodniu Borys oferuje swoją pracę od godz. 16 do 19, a w weekendy od 10 do 19.

Przed świętami Bożego Narodzenia jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci jeśli coś spisują, to długą listę życzeń do św. Mikołaja czy Dzieciątka. Dlatego wiele osób przeciera oczy ze zdumienia, ale i podziwu na widok ogłoszenia odręcznie napisanego przez 9-letniego Borysa. Kartka została naklejona na drzwiach jednej z aptek na Nikiszowcu.

- Jeśli mogę ci pomóc proszę zadzwoń do mojej mamy pod numer 506 303 884. Pozdrawiam Borys

- kończy list.

Zuch chłopiec! Kreatywny człowiek!

Ogłoszenie w sprawie pracy robi furorę w internecie. Jego zdjęcie opublikowane przez jednego z internautów na Facebooku zostało już udostępnione prawie 900 razy!

Pod postem jest także kilkadziesiąt komentarzy. Wszyscy zgodnie chwalą przedsiębiorczą postawę chłopca z Katowic. "Zuch chłopiec!" - czytamy.

- Takie dzieciaki są przyszłością Polski. Nie oglądają się, że ktoś inny coś im da, tylko same główkują - napisał pan Grzegorz.

- Bardzo kreatywny młody człowiek! Brawa dla mamy że potrafi wychować wartościowego człowieka! - dodała pani Monika.

Część osób dopytuje o konto, aby z racji dzielącej odległości dorzucić się do "skarbonki" Borysa. - Wydaje mi się, ze chłopiec chce zrobić coś i za to dostać pieniążki, to też mogłoby go wiele nauczyć. Nie chodzi tu o zbiórkę pieniążków dla niego, a o zaoferowanie mu „pracy” w zamian za zapłatę. Powinniśmy uczyć dzieci, że żeby coś mieć trzeba sobie na to zapracować bo nikt za darmo mu tego nie da - odpisała pani Wiktoria.