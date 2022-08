OFF Festival w Katowicach. W Dolinie Trzech Stawów pojawiły się tłumy ludzi. Zobaczcie zdjęcia z piątku! Marcin Śliwa

Kończy się pierwszy dzień jubileuszowej, XV edycji OFF Festivalu. Od godziny 18:00 koncerty odbywają się już na wszystkich pięciu festiwalowych scenach. Przed publicznością w Dolinie Trzech Stawów wystąpili już m.in. Erika de Casier, Jakub Skorpa, Bałtyk, Lordfon, Ćpaj Stajl i Oysterboy. Do dyspozycji festiwalowiczów jest duża strefa gastronomiczna i osiem namiotów OFF marketu, na których można zaopatrzyć się w książki, płyty winylowe i festiwalowe gadżety. Pierwszego dnia zagrają jeszcze m.in.: Bikini Kill, ROMY, Makaya McCraven i Mura Masa.