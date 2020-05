OFF Festival nie odbędzie się w tym roku. Festiwal powróci w sierpniu 2021 roku. Bilety zachowują ważność

OFF Festival to kolejna impreza, która nie odbędzie się w tym roku. Organizatorzy poinformowali w czwartek 7 maja o zmianach i przenosinach słynnej katowickiej imprezy na 2021 rok. Kolejna edycja OFF Festival odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia 2021. Bilety zakupione na tegoroczną edycję zachowują swoją ważność. - Przynosimy wam wiadomość, której pewnie wszyscy się spodziewali, choć nikt nie chciał jej usłyszeć. OFF Festival Katowice nie odbędzie się w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i związany z nią zakaz organizowania imprez masowych. Wrócimy za rok. Już przygotowujemy edycję, która wam tę przerwę wynagrodzin - napisali twórcy festiwalu w oświadczeniu.

Nie odbędzie się tegoroczna edycja OFF Festivalu na terenie katowickiej Doliny Trzech Stawów. To już kolejny festiwal, który w ostatnim czasie musiał zmienić swoją datę. - To bardzo trudna decyzja. Nie spędzimy razem kolejnego magicznego weekendu w Katowicach, przy najlepszej muzyce świata - poinformowali organizatorzy. -Pandemia zniweczyła ciężką pracę setek ludzi, którzy przygotowywali dla was tegoroczną edycję OFF Festivalu Katowice. Artyści, technicy, realizatorzy dźwięku, oświetleniowcy, ochroniarze, kierowcy, nasi pracownicy... Cała branża koncertowa balansuje już dziś na granicy katastrofy. My też stanęliśmy przed największym wyzwaniem w historii festiwalu. Przetrwamy, jeśli nam w tym pomożecie - dodali w komunikacie, który wystosowali w czwartek (7 maja). OFF Festival odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia 2021 roku. Bilety zakupione na tegoroczną edycję imprezy zachowują ważność w 2021 roku. Gwarantują one udział w przyszłorocznej edycji w najniższej cenie.

- Moją największą satysfakcją w tej pracy jest sprawianie wam satysfakcji, czego nie mogę dzisiaj realizować. Musimy sobie z tym jednak jakoś radzić, a przeszkody są po to, żeby je pokonywać. Trzymajcie się i do zobaczenia za rok –mówi Artur Rojek, dyrektor artystyczny festiwalu. Organizatorzy przyznają, że zachowanie biletu to dla nich prawdziwe wsparcie, dzięki któremu będą mogli przezwyciężyć bieżące problemy i skupić się na organizacji kolejnej edycji. Jeśli jednak ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w przyszłorocznym festiwalu, to jest możliwy zwrot biletów. Wkrótce zostanie przedstawiona (opracowaną wspólnie z serwisem eBilet) procedura zwrotu zakupionych biletów.

By rozpoczęte na nowo odliczanie jeszcze umilić miłą wiadomością, już w piątek, 8 maja zostanie ogłoszony pierwszy z artystów przyszłorocznej edycji "OFFki".

Sprzedaż biletów na OFF Festival 2021 rozpocznie się 10 sierpnia.