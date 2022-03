Odzyskano dwa luksusowe samochody skradzione we Włoszech. To efekt wspólnej akcji straży granicznej oraz policjantów z Katowic Tomasz Breguła

Policjanci z Katowic wspólnie z funkcjonariuszami straży granicznej odzyskali skradzione we Włoszech samochody. To maserati i bmw, których wartość oszacowano na prawie 760 tys. zł. Zatrzymano czterech mężczyzn, którym grozi teraz kara do 5 lat więzienia.