Odwołane kursy autobusów w Katowicach, Tychach i Gliwicach - LISTA. Protest kierowców wisi w powietrzu?

Ponad 2,5 tysiąca kursów zostało odwołanych- powodem braki kadrowe. Kierowcy nie chcą już zarabiać groszy. Czy skończy się to protestem pracowników PKM? Zobacz listę odwołanych kursów do godz. 8 we wtorek 21.09.2021.

metropolia ZTM