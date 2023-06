Odwiedź strefę TAURON podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2023 i poznaj swojego cyfrowego sobowtóra. Do wygrania super nagrody!

Takiej atrakcji z pewnością nie było jeszcze na żadnym muzycznym festiwalu w Polsce! Całą akcję pod-sumuje specjalny klip, w którym udział wezmą wszyscy, którzy przyjdą, by stworzyć swego cyfrowego sobowtóra. Będzie to świetna pamiątka dla wszystkich uczestników z tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2023.

O Ksawerym Kirklewskim

Urodzony w 1988 roku twórca, artysta, koder. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2015 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury w kategorii „Najlepsze Dyplomy Polskich Akademii Sztuk Pięknych”. Autor instalacji interaktywnych, animacji generatywnych, teledysków, rzeźb łączących doświadczenia online i offline oraz realizacji w przestrzeni publicznej. W swoich działaniach wykorzystuje nowe technologie, programowanie, nośniki reklamowe i sprzęt tv. Jego instalacje można było podziwiać w Miami, Zurychu, Amsterdamie czy Berlinie.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku pre-zentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwa-nia nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez funda-cję. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.