Od teraz z katowickiego lotniska polecimy do Gambii w Afryce. Nowa czarterowa trasa z Katowice Airport

Nowa trasa czarterowa z Katowice Airport

Biuro podróży Rainbow Tours rozpoczęło nowe połączenie czarterowe w piątek 27 grudnia 2019 roku. Lot czarterowy odbywać się będzie na linii Katowice Airport - Bandżul w Gambii (Afryka).

To nowy sezonowy kierunek wakacyjny. Pasażerowie mogą wylatywać w tę trasę co tydzień do 20 marca 2020 roku. Gambia jest jednym z ośmiu państw, do których w ramach czternastu połączeń czarterowych, można polecieć w sezonie „Zima 2019/2020” z Katowice Airport.

- Gambia to obok Omanu, Kenii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich kolejny oryginalny kierunek wakacyjny, który w tegorocznym sezonie zimowym dostępny jest z Katowice Airport. Oferując także w niskim sezonie, bogatą siatkę połączeń czarterowych, Pyrzowice potwierdzają swoją dominującą pozycję w kraju w tym segmencie przewozów lotniczych. Mijający rok będzie w Katowice Airport rekordowy jeśli chodzi o ruch czarterowy. Po raz pierwszy w historii, w tej kategorii ruchu, obsłużonych zostanie tu ponad dwa miliony podróżnych – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport.