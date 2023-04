Od soboty znów będzie można korzystać z rowerów miejskich

Nowy sezon roweru miejskiego w Katowicach

Tak jak w ubiegłych latach, w tym roku nowy sezon roweru miejskiego rozpocznie się 1 kwietnia, a wypożyczanie jednośladów będzie możliwe na dotychczasowych zasadach.

- W III kwartale bieżącego roku planowane jest uruchomienie systemu roweru metropolitalnego, jednak zanim to nastąpi chcemy dać możliwość korzystania z roweru miejskiego naszym mieszkańcom, dlatego wyłoniliśmy własnego operatora systemu w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W katowickiego systemu "City by bike” od soboty 1 kwietnia do dyspozycji użytkowników będzie ponad 1000 rowerów w tym 20 rowerów typu cargo, które mogą przewozić ładunki o masie do 100 kg lub czwórkę dzieci. Jednoślady będzie można wypożyczać 125 stacjach, w tym na 11 stacjach partnerskich, które finansowe są przez podmioty zewnętrzne. Rowery będą dostępne dla użytkowników przez całą dobę.