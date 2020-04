Od poniedziałku lasy, parki i skwery ponownie otwarte. Minister Środowiska: w lesie bez maseczki

Od 20 kwietnia możemy wejść do lasu

Od poniedziałku, 20 kwietnia, lasy, parki narodowe, parki miejskie oraz skwery zostaną ponownie otwarte - to pierwszy etap luzowania rządowych obostrzeń wprowadzonych na czas trwającej pandemii koronawirusa. Możliwe będzie też przemieszczanie w celach rekreacyjnych. Co to oznacza?

- Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna - informują przedstawiciele rządu.

Wiele osób zastanawiało się, czy w ponownie otwartych lasach konieczne będzie, podobnie jak w przestrzeni publicznej, zasłanianie ust i nosa. Taki obowiązek mamy od 16 kwietnia. Od tego dnia przebywając w miejscach publicznych, w tym sklepach, aptekach, kościołach, ale też będąc na przykład na spacerze, usta i nos musimy zakrywać maseczką, dopuszczalne są też chusta, albo szalik.