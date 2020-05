Od dziś nie trzeba nosić maseczek. Ale nie wszędzie. Tak było w Galerii Katowickiej i na dworcu PKP

Jak to wygląda w praktyce? Pierwszego dnia złagodzenia obowiązku noszenia maseczek zajrzeliśmy do Galerii Katowickiej. Zdecydowana większość klientów stosowała się do zaleceń i pamiętała o zakrywaniu ust i nosa oraz zachowaniu bezpiecznej odległości. Zobaczcie zdjęcia.